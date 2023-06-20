Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Одесской областной прокуратуры житель Одессы признан виновным в пособничестве государству-агрессору", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что одессит приговорен к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также он был лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления на 10 лет.

В суде доказали, что в 2019 году гражданин Украины переехал на постоянное место жительства в Московскую область. Имея военное образование, он стал членом российского университета спецподразделения, где занимает должности инструктора и руководителя медицинского направления.

В России это главный учебный центр для спецподразделений по профессиональной и тактической подготовке под руководством главы Чеченской республики. С момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он учит добровольцев, военных и спецотряды росгвардии методам выполнения боевых задач, оказания первой помощи, эвакуации раненых с поля битвы.

Одессит распространял посты и видео с подписью: "Своих не бросаем", о том, как готовить спецподразделения в YouTube и запрещенной в РФ соцсети.

Также осужденный открыл счет для сбора денег на обучение, лечение, снаряжение и экипировку российских военных, участвующих в войне против Украины. Кроме того, он призвал людей финансово поддержать победу РФ над ВСУ.