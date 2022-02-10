Готовил теракт в Киеве и собирал данные об ВСУ из приграничных районов: СБУ разоблачила агента спецслужб Беларуси

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.



Также было установлено, что он запугивал СМИ и иностранцев, сочиняя надписи и провокации возле их помещений в Киеве, сообщал о псевдоминировании.



Кроме того, мужчина причастен к организации несанкционированных "митингов" вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мер использовали деструктивную агитацию.



По предварительной информации, мужчина пытался расшатать внутриполитическую обстановку в Украине и дискредитировать страну перед ЕС и Беларусью.



Злоумышленник собирал данные об ВСУ из приграничных районов.





Следствие выяснили, что его завербовали из-за одной из анонимных групп мессенджера "Телеграм". С кураторами мужчина связывался из-за запретных российских электронных почтовых сервисов.



За свою подрывную деятельность злоумышленник получал из-за границы деньги на свою банковскую карту.



Для совершения теракта агент белорусских спецслужб приобрел транспорт, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.



Мужчина задержан на сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжается досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по ст. 111 (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.



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