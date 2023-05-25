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Главная Криминал Готовил подрыв железной дороги под Авдеевкой: СБУ задержала вражеского агента

Готовил подрыв железной дороги под Авдеевкой: СБУ задержала вражеского агента

25 мая, 2023 четверг
10:21
Криминал

Оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе обеспечение украинских защитников горючим и боеприпасами

Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что во время проведения многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ, который готовил подрыв участка железнодорожного пути на Авдеевском направлении для нарушения логистики Сил обороны. Для совершения диверсии российский агент должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и замаскировано установить ее вблизи линии подвижного состава.

СБУ затримала ворожого агента

СБУ затримала ворожого агента

СБУ затримала ворожого агента

По данным следствия, пособником агрессора является работник железнодорожной станции из г. Украинск, которого в марте текущего года ФСБ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал как активный пользователь запрещенных соцсетей, где оставлял комментарии в поддержку рашистов. Для вербовки через интернет ФСБ задействовала свою информаторшу с временно захваченной территории Донецкой области. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта", - говорится в сообщении.

Как тестовые задания он передавал захватчикам локации Сил обороны на Авдеевском направлении. Кроме того, врага интересовали координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района. Затем российский агент получил задание проведения диверсии на объекте железнодорожного транспорта.

  • Отмечал на электронных картах позиции ВСУ в Бахмуте: СБУ разоблачила агента ФСБ. По данным следствия, пособником РФ является 32-летний житель Торецка, входящий в близкое окружение одного из руководителей "МГБ ДНР" в оккупированной Горловке.
Украина
СБУ
Война с Россией
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