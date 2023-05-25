Готовил подрыв железной дороги под Авдеевкой: СБУ задержала вражеского агента

Об этом сообщает СБУ.

Отмечено, что во время проведения многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ, который готовил подрыв участка железнодорожного пути на Авдеевском направлении для нарушения логистики Сил обороны. Для совершения диверсии российский агент должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и замаскировано установить ее вблизи линии подвижного состава.

По данным следствия, пособником агрессора является работник железнодорожной станции из г. Украинск, которого в марте текущего года ФСБ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

"В поле зрения российской спецслужбы он попал как активный пользователь запрещенных соцсетей, где оставлял комментарии в поддержку рашистов. Для вербовки через интернет ФСБ задействовала свою информаторшу с временно захваченной территории Донецкой области. Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта", - говорится в сообщении.

Как тестовые задания он передавал захватчикам локации Сил обороны на Авдеевском направлении. Кроме того, врага интересовали координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района. Затем российский агент получил задание проведения диверсии на объекте железнодорожного транспорта.