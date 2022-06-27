Готовил "Николаевскую народную республику": экс-депутату горсовета Николаева объявили подозрение в госизмене
По заданию спецслужб России, злоумышленник разработал концепцию "Николаевской народной республики", которая в будущем должна "присоединиться" к составу РФ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как сообщает СБУ, злоумышленник подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания псевдореспублики в Николаевской области.
У мужчины во время обыска изъяли документы, согласно которым Николаевская область должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины и провозгласить себя "ННР".
После этого в соответствии с разработанным планом Николаевщина должна была перейти на русский язык и получить собственные "герб, флаг и гимн".
Отмечается, что существование квазиреспублики в документах планировалось исключительно на период "специальной военной операции". После псевдообразования ходатайствовало бы о включении в состав России.
Оккупанты пообещали предателю одну из руководящих должностей в случае захвата области.
Злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.
Продолжаются следственные действия.
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