Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как сообщает СБУ, злоумышленник подготовил документальное, правовое и общественно-политическое "обоснование" для создания псевдореспублики в Николаевской области.

У мужчины во время обыска изъяли документы, согласно которым Николаевская область должна была заявить о выходе из-под юрисдикции и государственно-административного состава Украины и провозгласить себя "ННР".

После этого в соответствии с разработанным планом Николаевщина должна была перейти на русский язык и получить собственные "герб, флаг и гимн".

Отмечается, что существование квазиреспублики в документах планировалось исключительно на период "специальной военной операции". После псевдообразования ходатайствовало бы о включении в состав России.

Оккупанты пообещали предателю одну из руководящих должностей в случае захвата области.

Злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Продолжаются следственные действия.

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