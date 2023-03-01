Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что приспешником врага является бывший глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство РФ.

Злоумышленник передал свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической ситуации в Украине российской спецслужбе. Также это он передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.

Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ "План проведения диверсионной работы на территории Украины". Куратором "проекта" стал сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

"Этот "документ" предусматривал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах нашего государства. Согласно разработанному "сценарию" после терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления", – сообщают правоохранители.

Таким образом, Москва планировала дискредитировать нашу страну на международной арене и попытаться оправдать оккупацию.

Кроме того, Шевцов вместе с прокремлевским пропагандистом разработал медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных". Таким образом, враг хотел создать предпосылки для вербовки родных защитников, дискредитации политической и военной власти Украины. Указанный проект утвердил Косенко и его руководством.

"Шевцов подал на рассмотрение руководства 5-й службы предложения по созданию "Первого украинского добровольческого корпуса" среди пленных украинских военнослужащих", - добавляют в СБУ.

Агент предоставлял российской спецслужбе информацию о бывших украинских стражах порядка, которых предлагал привлекать к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и путям поступления международной военной помощи.

Злоумышленник заочно уведомлен о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.