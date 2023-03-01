Готовил для ФСБ "план" проведение диверсионной работы в Украине: экск-главе полиции Винницкой области сообщили о госизмене
Бывшему главе полиции Винницкой области объявили о подозрении в госизмене, в частности злоумышленник готовил "план" проведения диверсионной работы в Украине для ФСБ
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что приспешником врага является бывший глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство РФ.
Злоумышленник передал свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической ситуации в Украине российской спецслужбе. Также это он передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.
Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ "План проведения диверсионной работы на территории Украины". Куратором "проекта" стал сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.
"Этот "документ" предусматривал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах нашего государства. Согласно разработанному "сценарию" после терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления", – сообщают правоохранители.
Таким образом, Москва планировала дискредитировать нашу страну на международной арене и попытаться оправдать оккупацию.
Кроме того, Шевцов вместе с прокремлевским пропагандистом разработал медиапроект по псевдопоиску "украинских военнопленных". Таким образом, враг хотел создать предпосылки для вербовки родных защитников, дискредитации политической и военной власти Украины. Указанный проект утвердил Косенко и его руководством.
"Шевцов подал на рассмотрение руководства 5-й службы предложения по созданию "Первого украинского добровольческого корпуса" среди пленных украинских военнослужащих", - добавляют в СБУ.
Агент предоставлял российской спецслужбе информацию о бывших украинских стражах порядка, которых предлагал привлекать к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и путям поступления международной военной помощи.
Злоумышленник заочно уведомлен о подозрении за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.
- Перед судом предстанет коллаборант, добровольно согласившийся на сотрудничество с врагом и вступивший в ряды "народной милиции города Изюм".
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