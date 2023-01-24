"Готова присоединиться к НАТО". В США отреагировали на заявление Эрдогана о вступлении Швеции в Альянс
Соединенные Штаты настаивают на готовности Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу
Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает РБК .
"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - отметил он.
Прайс подчеркнул, что соответствующие заявления в Вашингтоне делали на всех уровнях. Кроме того, Конгресс принял такое же решение согласно процедуре, существующей в Альянсе.
"Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - добавил он.
- Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после сожжения Корана у посольства Анкары в Стокгольме.
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