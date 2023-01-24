"Готова присоединиться к НАТО". В США отреагировали на заявление Эрдогана о вступлении Швеции в Альянс

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает РБК .

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - отметил он.

Прайс подчеркнул, что соответствующие заявления в Вашингтоне делали на всех уровнях. Кроме того, Конгресс принял такое же решение согласно процедуре, существующей в Альянсе.

"Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - добавил он.

Эрдоган предупредил Швецию, что ей не стоит надеяться на поддержку Турции для вступления в НАТО после сожжения Корана у посольства Анкары в Стокгольме.