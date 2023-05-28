"Движение Украины в ЕС — уникальный шанс, следует ускорять реформы, чтобы не упустить его. Это уникальный шанс, и им нужно воспользоваться. Пора ускорить реформы, переходить на европейские стандарты, готовить общество к вступлению", — Жозеп Боррель

Общество почти готово, но готова ли элита?

Да, нация точно не понимает, что нужно сделать для членства, что бюрократия Брюсселя ест украинских чиновников на завтрак и по количеству, и по качеству. Но народ чувствует, что такое жить в ЕС, потому что там уже многие были лично. Именно для этого я запускал Райанейр, чтобы Европу можно было почувствовать лично, а не слушать о ней на 1+1. И там, в ЕС, о, чудо, украинец готов платить налоги, выполнять скучные и неудобные правила и законы, получая гарантированные настоящее и будущее, работу, комфорт, образование, медицину, экологию и спокойствие.

Нужно ли это украинской элите в Украине? До сих пор большой открытый вопрос

Очередная конференция по восстановлению Украины состоится через месяц в Лондоне.

Сможем ли хотя бы на ней, после провалов предыдущих красивых конференций, мы, наконец, представить видение Украины после Победы?

Есть ли мастер-план не ремонта разбитых окон, а структурных реформ и мощных проектов, которые заменят совок модерном?

Может кто-нибудь показать офис, где сидят десятки гениев и по заказу Правительства 24/7 готовят это все? (на Банковой его нет, я проверял). Чтобы наши союзники сказали: вау, да украинцы не только воевать могут, они знают, что нужно нации, которая хочет быть нашим успешным и надежным партнером! И мы гордо кивнули: да, мы такие!

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Кроме экономики, у нас есть ряд неотложных внутренних проблем

Почему главные предатели до сих пор не наказаны? Почему мы замалчиваем предательства, которые до сих пор плодятся?

Мы прекрасно знаем, благодаря чему и кому мы побеждаем. И не хуже знаем, почему и из-за кого мы так плохо готовились к войне. Так может хватит притворяться блаженным?

Почему мы четко не артикулируем, что без нашего членства в НАТО мира не будет? Любые компромиссы по этому вопросу приведут к новой войне. Так же, как мы не согласны ни на какие варианты, кроме восстановления границ 1991 года, мы не имеем права обсуждать какие-либо альтернативы членству в Альянсе. Потому что воевать за политическую нерешительность придется нам, снова платить собственной кровью. И меня на руинах Бахмута или юга не волнует прощение ни одного бывшего или нынешнего мирового лидера, особенно если его нет.

Воевать за политическую нерешительность придется нам, снова платить собственной кровью. И меня на руинах Бахмута или юга не волнует прощение ни одного бывшего или нынешнего мирового лидера, особенно если его нет

На пепелищах войны мы должны вырастить новую нацию. Которая с пеленок будет знать свой язык, историю, культуру. Не будет говорить вместо "тато" "папа". Которая получит лучшее дошкольное, школьное и университетское образование. Которая будет верить, что для того, чтобы стать успешным, не надо ехать за границу. Украина — это и есть успех.

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И нам не нужны миллионы президентов или сотни тысяч юристов. Нам нужны высококвалифицированные кадры во всех сферах, которые будут уверены: учимся хорошо, хорошо зарабатываем, супер живем.

Нам не нужны миллионы президентов или сотни тысяч юристов. Нам нужны высококвалифицированные кадры во всех сферах, которые будут уверены: учимся хорошо, хорошо зарабатываем, супер живем

Что сделано из этого за эти полтора года войны?

И почему никто из всех этих чиновников, неожиданно появляющихся и таинственно исчезающих пачками, хоть ответственности за свои провалы не понесли?

Или все это армия должна делать, вернувшись из похода?

Кстати, об армии. Нет, я не об "экономии" в 30 000, чтобы кто-нибудь мог обновить свой автопарк или купить новую виллу. Кто занимается подготовкой к реабилитации и переквалификации вернувшихся с войны сотен тысяч военных? Кто думает о рабочих местах для них? Тех из них, кто хотя бы смогут вернуться на работу. Я уже даже не упоминаю о раненых или горе семей погибших.

Кто занимается подготовкой к реабилитации и переквалификации вернувшихся с войны сотен тысяч военных? Кто думает о рабочих местах для них? Тех из них, кто хотя бы смогут вернуться на работу. Я уже даже не вспоминаю о раненых или горе семей погибших

Мы не полагаемся на льготы – их не будет. Мы просто хотим вернуться к нормальной жизни.

Опомнитесь, работайте!

Не можете написать проектную документацию — наймите специалистов для этого.

Создайте промышленные кластеры: агро, добывающая, переработка, IТ, робототехника, оборонка. И отгоните от них всех: таможенников, налоговиков, ОГПУ, СБУ, БЭБ, ГБР, НАБУ, кого там еще мы наплодили за все время (и Татарова не забудьте уволить!)

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2-3 вида налогов для них онлайн и пусть создают рабочие места, а не по судам и кабинетам через адвокатов бегают.

Не надо ничего реформировать на хлопский ум в государственном управлении — берите как в Польше или в Чехии и пашите.

В ЕС же идем, не в Тмутаракань, наконец!

Последний совет высокому руководству: когда на ваш вопрос, почему ничего не происходит, вы получаете ответ более 3 месяцев подряд, что все в процессе и вот отличные кейсы на 50 млн дол. за 5 лет + сайтик, а вам нужно 50 млрд дол. инвестиций в следующем году — гоните этого "специалиста" в три шеи с работы. Потому что в следующем году вам необходимо иметь контрактов минимум на 200 млрд долл., чтобы из них страна могла получить хотя бы 50 в первый год их имплементации. Не меморандумов, а контрактов!

Не будет контрактов в этом году – не будет инвестиций в следующем. Оно иначе не работает, какие бы сказки кто бы не рассказывал.

Если, конечно, цель не состоит в том, чтобы выиграть войну и проиграть мир.

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Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019. Политический эксперт

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