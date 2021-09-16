Готов сыграть 90 минут и дополнительное время: Пеле сделал первое заявление после операции

Об этом Пеле сообщил в Instagram.

По словам 80-летнего бразильца, он уже покинул отделение интенсивной терапии, в котором лежал после хирургического вмешательства.

"Я покинул отделение интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате. Я каждый день буду становиться счастливее, с настроением сыграть 90 минут и дополнительное время. Мы скоро будем вместе", - написал Пеле.

ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 год он выступал за бразильский "Сантос", после чего провел два сезона в США, в клубе "Нью-Йорк Космос". В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира. За всю карьеру Пеле забил 1 289 голов в 1 363 матчах.