Об этом информирует глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

В частности, около 12:00 российская армия обстреляла из артиллерии территории Белопольщины. А после 14:00 оккупанты накрыли огнем Хотинскую громаду. Обстрелы вели из минометов.

Кроме того, вечером с 18:20 до 19:30 продолжался артиллерийский обстрел Эсманской громады.

Как отмечает глава ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.