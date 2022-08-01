Били из минометов и артиллерии: оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумщины
Российские оккупанты в очередной раз накрыли огнем приграничные территории Сумщины, всего задокументировано 16 прилетов
Об этом информирует глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.
В частности, около 12:00 российская армия обстреляла из артиллерии территории Белопольщины. А после 14:00 оккупанты накрыли огнем Хотинскую громаду. Обстрелы вели из минометов.
Кроме того, вечером с 18:20 до 19:30 продолжался артиллерийский обстрел Эсманской громады.
Как отмечает глава ОВА, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.
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