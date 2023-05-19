Государству вернули земельные участки на берегу Днепра, которые находились в собственности жены Медведчука
Суд отстоял право государства на земли лесохозяйственного площадью 9,5 га за более чем 204 млн грн, которые незаконно передали в собственность супруги лидера запрещенной партии ОПЗЖ Оксаны Марченко
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"Киевская областная прокуратура в суде вернула государству земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью свыше 204 млн. грн.", - пишет ведомство.
Прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу реки Днепр в Бориспольском районе была незаконно передана в частную собственность главы запрещенного в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Впоследствии землю перевели в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга экснародного депутата лишенного украинского гражданства Оксана Марченко.
- 29 августа 2022 года в Стрыйском районе Львовщины арестовали три земельных участка стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих Оксане Марченко, жене Виктора Медведчука.
- 7 февраля стало известно, что компании супруги Медведчука Марченко финансировали росгвардию и российское МВД в Крыму. Ей объявили подозрение, а затем вызвали на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковске.
- 23 февраля суд наложил арест на активы и имущество Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.
- 24 марта суд наложил арест на скрытые активы Марченко на сумму более 440 млн. грн.
- 5 апреля возле Славска во Львовской области арестовали земельные участки Оксаны Марченко стоимостью 17,5 млн грн, которую под строительство гостиницы незаконно передал сколевский чиновник. Речь идет о сельскохозяйственных и рекреационных землях.
- Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко – супругу бывшего народного депутата, кума Путина, Виктора Медведчука.
- 12 апреля Великобритания ввела санкции против родственников российских олигархов Керимова, Скоча и Евтушенкова, а также супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко.
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