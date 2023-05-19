Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"Киевская областная прокуратура в суде вернула государству земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га стоимостью свыше 204 млн. грн.", - пишет ведомство.

Прокуроры в суде доказали, что часть лесного участка на берегу реки Днепр в Бориспольском районе была незаконно передана в частную собственность главы запрещенного в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии землю перевели в уставный фонд юридических лиц, бенефициаром которых является супруга экснародного депутата лишенного украинского гражданства Оксана Марченко.