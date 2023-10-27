Государству следует ускорить темпы, чтобы компенсировать отсутствие актуального оружия и боеприпасов, – эксперт Варченко
Военнослужащий ВСУ, эксперт по нацбезопасности Иван Варченко считает, что государству следует ускорить темпы, чтобы компенсировать отсутствие актуального оружия и боеприпасов в Украине
Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы говорим, что акценты, которые сейчас перед собой поставили россияне – правильные в процессе затягивания войны. Мы надеялись, и сейчас в значительной степени надеемся, что военно-промышленный комплекс, в том числе значительно лучшие объекты, чем те, которые мы видим сейчас будут производить оружие для Украины.Мы видим, что Bayraktar заходит в Украину, хорошо, что мы не видим это на Google-картах, потому что то, что будет там - увидит враг. Мы понимаем, что это та разведывательная информация, которой вряд ли нужно делиться сейчас со всем миром", – отметил эксперт.
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Варченко отметил, что украинская демократическая экономика и рыночная экономика сейчас рассредоточилась по тысячам гаражей.
"Тысячи маленьких площадок, на которых украинские граждане, люди неравнодушны сейчас делают то оружие, которое позволяет нам уничтожать врага на фронте. Государство опаздывает. При том, что мы говорим, что опаздывают наши партнеры, но государству следует ускорить темпы, в которых мы способны компенсировать отсутствие актуального оружия и боеприпасов в Украине", - подчеркнул он.
- 26 октября сообщалось, что в начале этого года ЕС разработал план по передаче Украине боеприпасов в течение 12 месяцев - сначала из имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей. Однако прошло более половины определенного срока, а Украина получила лишь 30% от обещанного.
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