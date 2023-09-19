"Государство уничтожает экономику и ВПК": волонтер Яровая о решении ГАСУ по прибыли оборонных предприятий

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"В 2022 году был проведен государственный аудит всех предприятий. Тогда Госаудитслужба отнесла все предприятия, работавшие с Минобороны, в убыточные. Сейчас проблема заключается не в решении ГАСУ. У нас в Конституции Украины прописано, что любая предпринимательская деятельность осуществляется с целью получения прибыли. Однако в законодательстве об оборонных закупках указано, что государство регулирует прибыль, которую может зарабатывать предприятие. И превышения этих норм не было. Это не помешало ГАСУ отнести эти предприятия к убыточным", - пояснила Яровая.

Волонтер подчеркнула, что решением Госаудитслужбы Украина может лишиться собственного ВПК

"Предприятия уже уплатили налог на прибыль до 1 мая этого года. Сейчас из-за решения Госаудитслужбы от предприятий требуют еще и возврата прибыли. Далее ГБР начали открывать уголовные производства и выписывать подозрения руководителям этих предприятий. Я хочу подчеркнуть, что у нас предприятий ВПК не так уж и много.То же касается и руководителей этих предприятий, которые могут правильно управлять производством. В этой ситуации действительно уже трудно определить на чьей стороне играет государство. Все, что сейчас происходит - это разрушение экономики и отечественного ВПК. Такое в мирное время допустить трудно, а о времени войны и говорить не приходится", - добавила она.