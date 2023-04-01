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"Государство-цивилизация" и "центр мирового развития": Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ

1 апреля, 2023 суббота
03:14
Мир

Президент России Владимир Путин в пятницу утвердил новую концепцию внешней политики, где Россия названа государством-цивилизацией, а основным противником признана США

Краткое описание документа публикует Коммерсант.

В документе среди прочего РФ называется "государством-цивилизацией", оплотом "Русского мира" и "одним из суверенных центров мирового развития". Из документа следует, что РФ "не считает себя врагом Запада", но не может не заниматься "устранением рудиментов доминирования США и других недружественных государств по мировым делам".

Как одна из ключевых задач заявлено "превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания".

Путин во время представления документа рассказал, что проведена масштабная и кропотливая работа по актуализации концепции и "приведение ее в соответствие с современными геополитическими реалиями". Однако объяснить сущности разработки не смог и попросил сделать это Лаврова.

"Логика документа отражает изменяющиеся геополитические реалии, по сути, революционные сдвиги на внешнем контуре, получившие зримое ускорение с началом "специальной военной операции". В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности создаваемых действиями недружественных государств.Главным инициатором и проводником антироссийской линии прямо названы Соединенные Штаты Америки, и в целом политика Запада, направленная на всемерное ослабление России, охарактеризована как гибридная война нового типа", - рассказал Лавров.

Китай и Индия в концепции названы "дружественными суверенными глобальными центрами силы", с которыми планируется углублять связи и координировать политику.

Как отметил Сергей Лавров, в концепции подробно изложено российское "видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства", среди которых - "полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития, отстаивание культурно-цивилизационного разнообразия мира".

Издание отмечает, что концепция внешней политики РФ впервые была утверждена в 1993 году. Основная задача ставилась "налаживание устойчивых положительных отношений со странами ближнего зарубежья с целью преодоления дестабилизирующих дезинтеграционных процессов на территории бывшего СССР". Новую концепцию Путин утвердил 28 июня 2000 года. Там первостепенной задачей называлось "укрепление союза России и Белоруссии". В 2008 году концепцию одобрил президент Медведев. В этом документе речь шла о "перспективе потери Западом своей монополии на глобализационные процессы", а Россия называлась "самым евразийским государством". В концепции 2013 года также было мнение о "сокращении возможностей исторического Запада доминировать в мировой экономике и политике".

Предыдущая версия документа была принята в 2016 году. Там было отмечено 11 задач российской внешней политики и ключевая среди них — защита суверенитета и территориальной целостности страны. Также были упомянуты "сохранение и укрепление крепких позиций в мировом сообществе", "формирование отношений добрососедства со сопредельными государствами", "содействие устранению существующих очагов конфликтов на их территории" и популяризация национальной культуры.

В январе 2022 г. президент Владимир Путин поручил доработать этот основной документ с учетом новых реалий.

Россия
Владимир Путин
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