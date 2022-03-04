"Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Если будет взрыв - это конец Европе": Зеленский призвал Запад проснуться и отреагировать на обстрелы россиян Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу в частности проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех
Об этом он сказал во время обращения, передает Эспрессо.TV.
"Впервые в нашей истории, истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору. Российские пропагандисты угрожали засыпать мир ядерным пеплом, теперь это не угроза, теперь это реальность. Надо остановить российских военных немедленно. Кричите своим политикам. Украина - это 15 атомных блоков. Если будет взрыв - это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции", - заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что россияне знают, куда стрелять, ведь их танки оборудованы тепловизорами, и они готовились к этому. Он обратился ко всем, кому известна катастрофа на Чернобыльской АЭС, с призывом проснуться и сообщать всем о преступлении РФ.
"Это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч людей, эвакуировали десятки тысяч людей. Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в 6 раз больше. Европейцы, проснитесь, пожалуйста. Говорите своим политикам: российские войска обстреливают атомную станцию в Украине. Запорожскую АЭС. Город Энергодар. Там шесть энергоблоков, шесть! В Чернобыле взорвался один энергоблок", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что уже связался с рядом западных лидеров, а также Международным агентством по атомной энергии.
- Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.
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