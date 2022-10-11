Об этом говорится в публикации ERR.

Ожидается, что во вторник во второй половине дня парламентская комиссия по иностранным делам обсудит проект резолюции и его отправку на пленарное заседание для обсуждения и голосования. Его представили 85 депутатов.

Согласно представленному проекту парламент Эстонии, рийгикогу, резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории.

Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушения территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.

Также согласно документу парламент поддерживает расследование, начатое Международным судом ООН и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым провести в отношении виновных в преступлении агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, рийгикогу объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию называет государством - спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать общий отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", - говорится в заявлении.

Кроме того, парламент считает необходимым признать вооруженные силы псевдореспублик ЛНР и ДНР и частную военную компанию Вагнера террористическими организациями.

Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающим международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продления преступной агрессии, является преступлением против мира.

Рийгикогу также поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского Союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных раньше санкций.

Рийгикогу также призывает Европейский Союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства.

Напомним, Эстония, Швеция и Литва отреагировали на ракетные обстрелы РФ жилых домов в Запорожье 8 и 9 октября.

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