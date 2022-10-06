Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В ходе заседания 6 октября парламент 254 голосами поддержал законопроект о выведении с рынка системно важного банка в условиях военного положения.

Согласно законопроекту, Минфин будет иметь право по предложению НБУ участвовать в выведении с рынка системно важного банка на основаниях, наступивших во время осуществленной РФ агрессии против Украины.

Национализация системно важного банка будет происходить через процедуру отнесения банка к категории неплатежеспособных, однако не потребует докапитализации со стороны государства. Продажа банка за 1 грн будет производиться независимо от фактического размера регулятивного капитала банка на день принятия НБУ соответствующего решения.

Фонд не будет производить изменение размера уставного капитала неплатежеспособного системно важного банка, деноминацию акций такого банка, в том числе не будет проводить обмен денежных обязательств банка на акции допэмиссии. Вместо обмена вкладов на акции с последующим выкупом государством вводится прекращение обязательств банка перед контролерами и владельцами существенного участия в таком банке, а также подсанкционными лицами с последующим зачислением средств по этим обязательствам в доход банка (также увеличивается капитал банка).

Возмещение стоимости акций акционерам (в случае ее превышения 1 грн по заключению аудиторской компании) будет возможно только после компенсации ущерба государству Украины от РФ и исключительно за счет таких средств.



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