Государство с октября предоставит общинам субвенции на покрытие части расходов предприятий теплоснабжения - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания Конгресса местных региональных властей при президенте Украины.



По словам Шмыгаля во время Конгресса правительство совместно с местной властью и НАК "Нафтогаз Украины" подпишут новый меморандум, в основе которого лежит договоренность о неповышении тарифов на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне.



Премьер отметил, что одним из ключевых пунктов меморандума является финансовая поддержка общин со стороны государства для бесперебойности работы предприятий теплокоммунэнерго.



"Мы понимаем, что бюджет и часть общин не смогут в полной мере покрывать часть расходов предприятий теплоснабжения для обеспечения их работы и неизменности тарифов. Поэтому со стороны государства предполагается субвенция общинам с неудовлетворительным индексом налогоспособности уже с четвертого квартала этого года", - сказал Шмыгаль.



Он добавил, что для неизменности тарифов в меморандуме также предусматривается, направление государством в 2022 году местным бюджетам поступлений по налогу на доходы физических лиц 4,3%, или около 11 млрд грн. Также для местных бюджетов будут оставлены доходы от акциза в размере 13,4%.

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