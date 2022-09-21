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Государство, провоцирующее голод, должно получать от мира жесточайшую реакцию, - Зеленский на Global Food Security Summit

21 сентября, 2022 среда
02:49
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на заседании Global Food Security Summit

Видео выступления Зеленского появилось на youtube-канале ОП.

"Очень важное определение – определение права, а не привилегии, права, а не удачи, права, а не прихоти климата. Право на еду. Право на защиту от голода. Право! Украина считает это право неотделимым для всех людей, для всех стран. Каждый человек в мире должен быть лишен голода и даже его угрозы. Каждая страна в мире должна быть надежно защищена от голода", - говорится в речи президента.

По словам Зеленского, распространение голода – "такое же аморальное и бесчеловечное оружие массового поражения, как распространение смертоносных бактерий или радиации".

"Это – позиция Украины. Это позиция нации, которая потеряла миллионы людей в результате Голодомора. Поэтому мы особенно чувствуем, что на самом деле означают слова «продовольственная безопасность». Что такое право на защиту от голода. Что такое право на еду. И я хочу заверить ООН, что Украина и дальше будет гарантом Продовольственной программы. В частности, мы уже помогаем Сомали и Эфиопии. Африка, Азия, Европа, Американский континент... Где бы ни была нужна продовольствие, мы готовы экспортировать и помогать. И мы призываем вас к солидарности", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Видео
Экономика
ООН
Владимир Зеленский
война с Россией
голод
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