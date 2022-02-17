Государство продало Ахметову и Коломойскому энергии на полмиллиарда со скидкой 21%

Об этом сообщается на сайте "Украинской энергетической биржи".

Электроэнергию продали по двусторонним договорам по 2170 грн за МВт*час. Период поставки - с 17 по 28 февраля.

По данным биржи, месячные индексы рынка двусторонних договоров в феврале составляют 2636 грн за МВт*час.

Таким образом, "ГарПок" продал электроэнергию дешевле на 466 грн/МВт*ч, или на 21% от рыночных показателей. Потери от продажи энергии в 444 млн грн можно оценить в 95 млн грн.

По данным "Наших денег", по ходу аукциона лоты продаж были укрупнены, что отсекло мелких трейдеров.

В результате электроэнергию выкупили группы Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

"Д.трейдинг" Ахметова выкупило 101 тыс. МВт*ч на 219 млн грн.

Вторую половину выкупили фирмы "Юг Энерго Сбыт" (125 млн грн), "Центрэнергосбыт" (94 млн грн), "Запад энерго сбыт" (7 млн грн)

Основатель "Центрэнергосбыта" Алексей Плакасов был первым заместителем председателя правления "Укртатнафты" Коломойского.

Коммерческий директор "Юг Энерго Сбыта" Евгений Воробьев баллотировался в Николаевский облсовет от "Слуги Народа" и был бизнес-партнером Андрея Короткевича-Лещенко, основателя "Юнайтед Энерджи" из группы Коломойского

Основателем "Запад энерго сбыта" является Александр Чарный из Луцка, ранее он работал в "Донецкоблгазе" Сергея Курченко, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и ряде других фирм.