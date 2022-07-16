Государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий

Соответствующее решение принял Кабмин 16 июля, сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлетт в Telegram.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу урегулировать этот вопрос и оказать помощь от государства, освободив более 13 тыс. студентов от уплаты задолженности.

"Сегодня правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, имевших задолженность за второй семестр обучения", - говорится в сообщении Шкарлета.

Глава Минобразования заявил, что с целью упорядочения невозможного обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам, расчета за предоставленные коммунальные услуги и т.п., МОН инициировал вопрос компенсации расходов высших учреждений. Таким образом, в 2022 году 86 млн 814,4 тыс. гривен будут выделены МОН для дальнейшего направления заведениям высшего образования.

Перед этим министр образования Шкарлетт объяснил, как будут учиться там, где на всех участников учебного процесса нет места в укрытии.

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