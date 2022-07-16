Государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий
Студенты, находившиеся в оккупации или блокировке ранее, и не могут выплатить долг за обучение, будут освобождены от оплаты задолженности
Соответствующее решение принял Кабмин 16 июля, сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлетт в Telegram.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу урегулировать этот вопрос и оказать помощь от государства, освободив более 13 тыс. студентов от уплаты задолженности.
"Сегодня правительство приняло распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, имевших задолженность за второй семестр обучения", - говорится в сообщении Шкарлета.
Глава Минобразования заявил, что с целью упорядочения невозможного обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам, расчета за предоставленные коммунальные услуги и т.п., МОН инициировал вопрос компенсации расходов высших учреждений. Таким образом, в 2022 году 86 млн 814,4 тыс. гривен будут выделены МОН для дальнейшего направления заведениям высшего образования.
- Перед этим министр образования Шкарлетт объяснил, как будут учиться там, где на всех участников учебного процесса нет места в укрытии.
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