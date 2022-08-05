Государство – плохой менеджер, нужна приватизация госпредприятий, – нардеп Железняк

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Вы просто не понимаете объем проблем, который нам создает государственное предприятие, а также половина политиков, которых вы знаете, прутся во власть для того, чтобы возглавить госпредприятие. Каждая власть имела там коррупцию, потому что там воруют миллиарды. Это неэффективно и плохо, потому что за эти деньги потом подкупают избирателей и судей. Посмотрите на эти предприятия, они выглядят как будто их бомбили еще до того, как началась война", - подчеркнул нардеп.



Ярослав Железняк, например, напомнил о проблемах голосования в прошлом созыве по ГП "Укрспирт", с которого платили в госбюджет, но воровали в сотни раз больше.



"Нужны частные деньги, пусть берут и модернизируют государственные предприятия. Государство – плохой менеджер и политики тоже плохие менеджеры. На госпредприятии самая большая коррупция, потому что приходит какой-то серый кардинал и ворует на тендерах, потом подкупает других политиков, и они начинают этот порочный круг. Поэтому самое большее, что мы можем сделать даже с точки зрения не экономики, а антикоррупции, это запустить приватизацию и сделать так, как это сделали другие страны, а Литва – это отличный тому пример»", - отметил Железняк.

4 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация, а также государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей создавать рабочие места.

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