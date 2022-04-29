Государство планирует предоставить более 53 тыс. квартир для 186 тыс. вынужденных переселенцев, – заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.



"Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимально оборудованы техникой и мебелью. Все квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, которые годами стояли в очереди на жилье", - подчеркнул он.

Для строительства новых квартир выбрано 15 областей и Киев. Тимошенко сообщила, что до конца года планируется построить 30 тысяч квартир общей стоимостью 36 млрд гривен.

Общая стоимость проекта с учетом выкупа квартир составит около 69 млрд гривен.