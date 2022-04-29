Государство планирует предоставить более 53 тыс. квартир для 186 тыс. вынужденных переселенцев, – заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
В течение 2022 года планируется предоставить более 53 тысяч квартир, это должно закрыть потребности 186 тысяч переселенцев
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимально оборудованы техникой и мебелью. Все квартиры будут в государственной собственности. По возвращении людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, которые годами стояли в очереди на жилье", - подчеркнул он.
Для строительства новых квартир выбрано 15 областей и Киев. Тимошенко сообщила, что до конца года планируется построить 30 тысяч квартир общей стоимостью 36 млрд гривен.
Общая стоимость проекта с учетом выкупа квартир составит около 69 млрд гривен.
- Напомним, в Украине утвердили список территорий, переселенцы с которых могут получить помощь. Список утвержденных территориальных громадможно просмотреть по ссылке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
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