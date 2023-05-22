Государство отказывалось платить нам 4,5 млн грн за авто, а теперь заключило с "КрАЗом" контракт на те же автомобили уже по 5,6 млн грн, - Жеваго
Предприниматель Константин Жеваго назвал неправдивым заявление министра обороны Резникова о том, что якобы причиной национализации КРАЗа было невыполнение госзаказа 2022 года
Об этом Жеваго сказал в интервью Forbes .
"Это ложь. Они не хотели нам платить за машины, которые уже были собраны. Отказывались платить курсовую разницу после того, как курс вырос до 36 грн/$, а контракты заключали по курсу 28 грн/$. Мы сказали: "Пожалуйста, по-честному компенсируйте нам стоимость, потому что многие компоненты мы покупаем за доллары". Вместо этого покупали "Татры", которые дороже вчетверо – и за доллары и евро, а не за украинскую гривну", – сказал Жеваго.
Он добавил, что компания была готова предоставить гарантии выполнения госзаказа, но на условиях подписки.
"Готовы положить доллары на счета любого государственного банка и предоставить гарантию на всю сумму подписки, что вы эти деньги получите, если мы не поставим автомобили. Зато нам предлагают контракты без подписки, а потом не платят год, два, три… Изменяется курс , имеем суды, уголовные дела", – сказал он.
Предприниматель рассказал, что в 2022 году Вооруженные силы Украины не приобрели у КрАЗа ни одного автомобиля. Перед этим приобрели пять автомобилей без подписки. Еще пять отказались покупать и продали их с убытком на предприятии уже после национализации, в январе 2023-го.
"После национализации, в ноябре, до марта заработная плата не платилась, потому что не было ни одного заказа. Государство отказывалось платить нам 4,5 млн грн за автомобиль, сегодня же для себя заключило с "КрАЗом" контракт на те же автомобили уже по 5, 6 млн грн за авто", – подчеркнул он.
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Константин Жеваго добавил, что он гордится "АвтоКрАЗом".
Это ракетный комплекс "Нептун", который стоит на шасси КрАЗа. Эти ракеты героически и символически потопили крейсер "Москва". Разработка шасси для "Нептуна", построенного совместно с КБ "Луч", стоила мне как акционеру нескольких десятков миллионов гривен. Если бы государство хотело на самом деле развивать предприятие, оно заказывало бы эти комплексы. Но как в свое время коррумпированные власти Порошенко покупали МАЗы в украинскую армию вместо того, чтобы покупать КрАЗы, таким образом эта власть вместо того, чтобы покупать КрАЗы, весь предыдущий год покупала грузовики "Татра" ", – добавил Жеваго.
Предыстория
- 7 ноября 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнефть" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны
- В феврале 2023-го эксгендиректор ЧАО "АвтоКрАЗ" Черняк рассказал в эфире Эспрессо, что в то время, хотя после процедуры национализации прошло более трех месяцев, на заводе не было "ни заказчика, ни реального хозяина".
- В апреле 2023-го акционеры ЧАО "АвтоКрАЗ" обратились с открытым письмом к послам стран Большой семерки, чтобы привлечь внимание к факту незаконного отчуждения (фактической экспроприации) их предприятия в пользу государства. Акционеры ЧАО "АвтоКрАЗ" заявили, что не понимают, на каком основании и с какой целью забрали (экспроприировали) их собственность и чем руководствовалось правительство при принятии такого неэффективного и некомпетентного решения. "Ведь для того чтобы завод работал в пользу государства, не нужно отбирать акции. Все, что нужно - это разместить государственные заказы на необходимую продукцию, обеспечить необходимое финансирование при соответствующих гарантиях и дать возможность работать специалистам ЧАО "АвтоКрАЗ" - людям, которые не будут экспериментировать с производством в такое тяжелое для страны время, а хорошо знают свое дело и приложат все усилия для победы", – говорилось в заявлении.
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