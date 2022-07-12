Государство никогда не будет способно обеспечить плюрализм мнений в СМИ, - нардеп Рудык об отключении из Т2 Эспрессо и закрытии медиагруппы Ахметова

Об этом в эфире Эспрессо заявила народная депутат от партии "Голос" Кира Рудык.

"Государство не является эффективным владельцем медиа и никогда не будет способно само обеспечить плюрализм мнений. Особенно мы это видим по закрытию речи 5 канала, Эспрессо и Прямого. Шаги господина Ахметова, не могу сказать, что предполагаемые, но достаточно логичные - медийный рынок в Украине находится сейчас в нижней точке, рисков для него достаточно много, а получить какую-то прибыль – это не выглядит возможным в ближайшем будущем", – сказала она.

Нардеп рассказала, что, по ее мнению, должно было сделать государство сейчас.

"Прежде всего, изменить концепцию закона об олигархах согласно предложениям Венецианской комиссии. Проблема в том, что олигарх может или хочет контролировать определенные каналы, он это может делать через вторые-третьи руки. Так же можно влиять и на политические партии. Проблема в том, что у нас огромное количество коррумпированных чиновников и возможностей для влияния", - добавила Рудык.

Она считает, что сейчас нужно сконцентрироваться на борьбе с коррупцией и тех, кто позволяет коррупции жить и разрастаться, а не над симптомом.

"Вопрос в том, что будет происходить с медийным рынком Украины, какую информацию каким образом будут получать наши граждане и действительно ли мы не двигаемся в сторону маленькой России. Я думаю, что невозможно победить Россию, пытаясь построить маленькую копию России в Украине", - подытожила нардепка.

Электронная петиция к правительству о возвращении в цифровой эфир Эспрессо, 5 канала и Прямого набрала необходимые для дальнейшего рассмотрения 25 тысяч подписей.

Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса . "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена. Ахметов отметил, что такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.