Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Фронтовые стабилизационные пункты, где спасают раненых с поля боя, не обеспечиваются государством вообще. 99% обеспечения этих пунктов - это волонтеры. Мы узнали, что правительство требует уплаты с волонтерской помощи налог в размере 19,5%. То есть система самостоятельно не в состоянии позаботиться о своем войске, обеспечить армию, раненых и реабилитацию", - подчеркнула Корчинская.

По словам волонтера, государство не в состоянии найти технику, реанимобили, санитарные автомобили для нашей армии, все это делают волонтеры.

"И волонтерам еще говорят, что нужно собрать 19,5% от пособия, чтобы еще налоги заплатить", - подчеркнула Корчинская.