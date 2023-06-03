Государство не в состоянии самостоятельно позаботиться о своем войске и еще хочет взыскать налог на волонтерство, - волонтер Корчинская
Волонтер Оксана Корчинская отметила, что правительство требует уплаты налога с волонтерской помощи в размере 19,5%
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Фронтовые стабилизационные пункты, где спасают раненых с поля боя, не обеспечиваются государством вообще. 99% обеспечения этих пунктов - это волонтеры. Мы узнали, что правительство требует уплаты с волонтерской помощи налог в размере 19,5%. То есть система самостоятельно не в состоянии позаботиться о своем войске, обеспечить армию, раненых и реабилитацию", - подчеркнула Корчинская.
По словам волонтера, государство не в состоянии найти технику, реанимобили, санитарные автомобили для нашей армии, все это делают волонтеры.
"И волонтерам еще говорят, что нужно собрать 19,5% от пособия, чтобы еще налоги заплатить", - подчеркнула Корчинская.
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