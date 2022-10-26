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Государство не финансирует культурные проекты, которые в условиях войны очевидно являются преступлением, - Княжицкий

26 октября, 2022 среда
10:02
Культура

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что прекращение финансирования правительством киноиндустрии действительно является преступлением против гуманитарной политики, ведь кино фактически помогает людям пережить сложные моменты и показывает миру, что происходит в Украине

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Всегда, в бурные времена, кино фактически помогает людям пережить сложные моменты, вдохновляет их, отражает для всего мира образно происходящее. Потому что кино рассказывает истории. Если вы хотите рассказать правдивую историю о своей стране, вы снимаете кино и показываете его в мире. Если вы хотите рассказать историю своим гражданам, вы снимаете кино и показываете", - сказал Николай Княжицкий.

Народный депутат убежден, что украинское кино о войне против России необходимо, в первую очередь, для детей, нуждающихся в объяснениях и рефлексиях.

"Качественное кино сейчас очень нужно, особенно для детей. Потому что все они, играя на улице, эти малые дети обсуждают войну, обсуждают победу украинцев, а также нападение, не будем говорить, как они называют российские нацистские войска. Они ненавидят всех убийц украинцев" , и если бы было кино, то дети все его обсуждали бы, они его ищут. Зато для общества кино не производят", - отметил он.

Николай Княжицкий отметил, что сейчас государство перестало финансировать важную отрасль, зато тратит средства на ненужные вещи, что наносит значительный ущерб для гуманитарной политики Украины.

"Фактически правительство прекратило финансирование кино, с моей точки зрения, это действительно является определенным преступлением против гуманитарной политики, потому что мы сделали все, чтобы с 2014-2019 года возобновить производство кино, снимали более 50 игровых фильмов ежегодно, а сейчас все это остановлено, несмотря на то, что ремонтируются дороги даже там, где их не надо ремонтировать. – добавил он.

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Кино
Украина
Россия
Николай Княжицкий
война с Россией
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