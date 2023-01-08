Об этом в эфире телемарафона заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Мы не можем бесплатно теперь передавать какие-либо здания, как было раньше, в аренду долгосрочную или на многие годы. Законодательство изменилось. Либо нужно будет менять законодательство, либо нужно принимать какие-либо другие решения по результатам работы межведомственной комиссии по использованию имущества, которое может быть передано в той или иной степени религиозным организациям", - сказал он.

Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.

31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшего "русский мир".

5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры в государство.

Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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