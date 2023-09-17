Началось с того, что один человек сначала резал поросят в сарае, затем устроил бойню на берегу реки и начал строить свою империю. Скупил землю в центре, построил магазины и кабаки и постепенно прибирает к рукам опустевшие дома за копейки. Перед его напором никто не устоит и никто ему не откажет.

Параллельно он наладил и зацементировал связи с властями, не только местными. Он действует решительно, и все происходит, как говорят в телевизоре: люди жалуются, власть разводит руками. Школой, которую почему-то называют лицеем, руководит полубезумная директриса, помешанная на московском патриархате. Никто не может от нее избавиться, потому что у нее связи, которые тянутся в столицу.

В селе хватает маргиналов, которые за бутылку водки побьют упрямых, отравят животных или даже дом сожгут. Словом, сделают жизнь в родном селе невыносимой.

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С каждым выдуренным земельным участком монстр становится сильнее. Он выполняет функцию феодала, местного князька, и у него в кулаке местная власть, священник, учителя. Полями, когда-то принадлежавшими колхозу, паи перешли агробизнесу, который выжимает из земли все, что можно выжать, уничтожая на ней все живое. Приватизировать землю или дом в Украине — дело настолько сложное и дорогостоящее, что до конца дистанции доходят только единицы. Все, кто еще остается и может работать, становятся батраками. Какие там фермерские хозяйства – это невозможно без взяток и крепкой крыши.

Такова вся сельская Украина. Правда, в горах, где земли маловато, если она не претендует на горнолыжный курорт, есть еще общины, умеющие за себя постоять. Однако они не могут помешать вырубке лесов, потому что это очень серьезный бизнес, за препятствование можно поплатиться жизнью. Ну, это бойки и гуцулы, они еще помнят об опришках. Но и к ним придут рано или поздно.

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В украинском обществе эта тема вообще не обсуждается, как и ликвидация школ, библиотек, кустовых больниц, аптек, сельсоветов. В развитии или поддержке социальной и культурной инфраструктуры должны быть заинтересованы бизнесмены, для кого все эти магазины? Для тех, кто на большой скорости пролетает через села? Ни одна молодая семья не совьет гнезда в селе, где нет амбулатории, детского сада, школы. Пусть вас не утешают бессмысленные трехэтажные дома, построенные на заработчанские деньги. Вряд ли те, для кого они с такой одержимостью строились, захотят там жить. И не каждое село пригодно для того, чтобы сделать из него комфортную рекреационную зону. Пыль с химикатами, замусоренные русла, отравленные колодцы, вырубленные деревья, уже не говорю об уничтоженных памятниках старины – кто захочет здесь проводить каникулы или отпуска? Поскольку опустевшие дома не приватизированы, их невозможно продать, и они разрушаются стихией.

Правда, на всякого зверя есть другой, более сильный, и, наконец, естественным или неестественным путем исчезнут те, кто сейчас запугивает селян. Но хотят ли такой справедливости украинцы? Им нужно правовое государство даже в самом отдаленном селе, которое будет защищать их исконные обычаи. Даже при Австрии правовой обычай, как более древний, имел приоритет над более поздним правом.

Посмотрите хоть раз на село из космоса. Зачем оно существует вообще в глобализированном раю?

Иван Франко, хотя у него и не слишком сложились отношения с земляками, постоянно привлекал внимание общественности к проблемам пореформенного села. Его фундаментальный труд об отмене барщины в Галиции поражает осведомленностью о реальной жизни. Он постоянно общался с селянами, консультировал, помогал им защитить свои леса и пастбища, поддерживал местные промыслы. А кто из известных медийщиков сейчас занимается проблемами села? А писатели отшатываются от них, как от черта, чтобы их не обвинили в хуторянстве, или пишут что-то совершенно убогое и фальшивое.

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В конце концов Бог с ними, с писателями, я не об этом. А о том, что абсолютное право на землю должны иметь те, кто ее возделывает, и унаследовал от своих предков. Сейчас землю, которую унаследовали, или паи, если она не приватизирована, просто забирают. И вряд ли это приведет к массовым протестам после десятилетий колхозного ига.

Вместо возрождения села будет его вырождение, которое будет называться возрождением. Сколько сел исчезло за 32 года Независимости, уточнит статистика. Десятки тысяч. Когда закроют рынки для жителей села, которые продают остатки продукции, исчезнет еще больше.

Война не очищает - она криминализирует социум. Многие села на востоке и на юге уже не возродятся, земли станут непригодны для возделывания на несколько десятилетий. Шагреневая кожа села будет уменьшаться с каждым желанием тех, что их в народе называют барыгами. В Украине достаточно оружия, чтобы использовать их против несогласных. Государство должно защищать слабых от сильных, а не наоборот. Но об этом даже мечтать нельзя. Такого в Украине никогда не было.

Специально для Еспресо .

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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