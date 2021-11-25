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Государство может отдать Коломойскому 8 млрд кубов газа на пике рыночных цен, – инвестбанкир Фурса

25 ноября, 2021 четверг
22:34
Экономика Сергей Фурса

Всегда, когда есть олигарх Игорь Коломойский и госкомпания – происходит национализация убытков и приватизация прибыли

Об этом инвестбанкир Сергей Фурса заявил в программе "Итоги с Анной Валевской" на канале Еспресо.TV.

"Такая у нас деолигархизация, что Коломойский от нее выиграет. Так выглядит, что выиграет. Почему вообще нужен развод с Коломойским? Потому что де-факто государственной компанией "Укрнафта", где у государства больше 50% (акций, - ред.). руководит Коломойский уже более 10 лет. С тех пор он руководит компанией и как всегда, когда есть Коломойский и госкомпания - происходит национализация убытков и приватизация доходов", - считает Фурса.

Инвестбанкир считает, что государство таким образом признает свою несостоятельность.

"Там безумно выводятся средства и вот этот развод теоретически имеет резон, если государство говорит: "Я ничего не могу сделать, у меня есть СНБО, есть санкции, но Коломойский неприкосновен. Всей компанией будет управлять он". Государство признается, что ничего не может сделать, тогда логичным выглядит развод. Почему он выглядит неровным, один из партнеров идет и покидает квартиру, машину, а сам берет кота. Потому что есть определенный спор между государством и Коломойским, которая касается 8 млрд кубометров газа, который идет лет 10. Здесь вдруг "Нафтогаз" вспомнил, что он может быть Коломойскому должен за этот газ. И этот газ является основой этого неравенства, которое может возникнуть. Потому что сейчас цена на газ больше тысячи долларов", - заявил Фурса.

Он заявил, что данные СМИ по распределению компании "Укрнафта" дают поводы для понимания сколько денег теоретически может получить Коломойский.

"Они говорят, что этот газ будут учитывать не тем ценам, которые были, когда этот газ забирали, а будут отдавать Коломойскому тот газ, который сейчас по 1000 долларов за 1000 кубов, на пике рыночных цен. Очень сильно пойдет государство навстречу Коломойскому, фактически дарит ему миллиарды долларов", - подытожил Фурса.

По информации журналистов Зеркала недели , правительство планирует разделить "Укрнафту".

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газ
Игорь Коломойский
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