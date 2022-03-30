Государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости во время войны: украинцы уже могут подать заявку через "Дию"
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы уже могут подать заявку в "Дия" на компенсацию утраченной недвижимости во время войны
Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.
"Как я и обещал, государство возместит потерю дома или квартиры в результате боевых действий. Каждый наш гражданин, каждая гражданка уже могут подать соответствующую заявку в "Дии". Подача заявок уже доступна в мобильном приложении. Нужно обновить приложение, чтобы увидеть эту новую услугу. А через неделю будет доступна и офлайн - в центрах предоставления административных услуг. Главное - государство компенсирует каждый метр утраченной недвижимости", - сказал Владимир Зеленский.
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