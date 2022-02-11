Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Государство инвестирует в крупную термомодернизацию 140 млрд грн, – Минэкономики

Государство инвестирует в крупную термомодернизацию 140 млрд грн, – Минэкономики

11 февраля, 2022 пятница
15:53

Инвестиции государства в программу крупной термомодернизации составят 140 млрд. грн.

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает Укринформ.

"Государство планирует инвестировать 140 млрд грн. Эти средства будут направляться на целевые кредиты под 3% годовых органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям", - сказала Свириденко.

Она уточнила, что предоставлять кредиты будет ГУ "Украинская финансовая жилищная компания".

Отмечается, что первая волна термомодернизации в 2022 году охватит 6437 домов, которые были поданы в заявках местных властей. Среди мероприятий, запланированных в рамках программы: установка индивидуальных тепловых пунктов, утепление зданий, установка приборов учета.

Свириденко рассказала, что на первом этапе будут ремонтировать дома, построенные до 1990 года.

Ожидается, что жильцы этих домов на оплате коммунальных услуг в результате модернизации будут экономить 30-50%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
Ігор Лапін
8 февраля, 2022 вторник
"Пусть усиливает охрану Минской АЭС": экснардеп Лапин предупредил Лукашенко, что в случае войны боевые действия будут проходить не только в Украине
Марія Захарова
9 февраля, 2022 среда
РФ назвала условия деэскалации: потребовала от Украины вернуть все предоставленное Западом вооружение, прекратить сотрудничество с НАТО и отправить военных инструкторов
Андрей Ермак
11 февраля, 2022 пятница
Переговоры в Берлине: Ермак спрогнозировал разблокировку обмена пленными и новую нормандскую встречу и назвал "Северный поток - 2" "частью общей энергобезопасности"
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.89
    Покупка 27.89
    Продажа 28.16
  • EUR
    Покупка 31.73
    Продажа 32.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
11 февраля
16:42
Инфографика
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в седьмой день Игр в Пекине
16:36
Порошенко
Порошенко: Власть пытается блокировать мою политическую деятельность, но Украина сейчас нуждается в профессионалах в дипломатии и вопросах безопасности
16:34
Геннадий Зюганов
Лидера КПРФ Зюганова госпитализировали
16:27
Трухин и Ярославский
Ярославский – новый Трухин. Как ДТП с участием мажоров уничтожают власть Зеленского
16:24
Посол Нидерландов в Киеве посоветовал согражданам как можно скорее уехать из Украины, - BNR News
16:21
Велике будівництво
В 2022 году в "Большое строительство" включили 715 объектов, - Офис Президента
16:16
Путин
Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации РФ против Украины для сдерживания России, - CNN
16:12
Макрон отказался сдать ПЦР-тест в России из-за опасений похищения ДНК, - Reuters
16:10
В Киеве установили 46 сертифицированных датчиков контроля качества воздуха
16:07
СБУ
Планировал теракты против мирного населения: в Запорожской области участника "ДНР" заочно приговорили к 10 годам заключения
16:06
Германия уже не воспринимает "Северный поток-2" как чисто экономический проект, Польша считает его угрозой энергобезопасности ЕС, - польский министр
16:02
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты седьмого дня Игр в Пекине. ФОТО
15:57
ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "слуги" Трубицына
15:46
ГБР
Ранили копателей янтаря во время схватки: ДБР проверяет действия сотрудников СБУ
15:40
Апелляционный суд оставил Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о госизмене
15:39
No war in Ukraine, - украинский скелетонист совершил патриотический протест на Олимпиаде-2022
15:37
Зеленский
"Иначе будут кадровые решения": Зеленский поручил главам ряда ОГА за две недели доукомплектовать Силы терробороны
15:31
Питер Джексон возглавил список самых богатых представителей шоу-бизнеса по версии Forbes
15:28
Starship
Первый полет ракеты Starship запланирован на март или через два месяца
15:26
Сергей Кузьминых
САП просит для нардепа-"слуги" Кузьминых арест с возможностью внесения залога около 50 тыс. грн
15:16
Совет ЕС согласовал выделение Украине пакета помощи на €1,2 млрд
15:03
Наталья Диденко
В Украину несутся штормовой ветер, морозы и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных
14:59
Дмитрий Кулеба
Игра нарративов, - Кулеба про слова Лаврова о выезде из Украины российских дипломатов
14:52
Военные корабли Китая провели учения в трех морях
14:43
Дмитрий Кулеба
Разговор был непростой, но "красных линий" не пересекли, - Кулеба о переговорах советников в Берлине
14:35
Число жертв циклона "Бацирай" на Мадагаскаре возросло до 111 человек
14:23
Дмитрий Кулеба
"Ответа только от Украины недостаточно": Кулеба о блокировании РФ Черного и Азовского морей и необходимости подключить международных партнеров
14:17
В Чехии выразили готовность официально поддержать вступление Украины в ЕС
14:15
Андрей Ермак
Ермак: Работу Нормандского формата разблокировали, теперь переговоры будут проходить часто
14:13
Ее выпустили из тюрьмы, - тренер сборной Украины по биатлону о выздоровлении олимпийской чемпионки от коронавируса
14:00
Дискуссия Киевского форума по безопасности "Как быть с Минскими договоренностями". ПРЯМОЙ ЭФИР
13:58
Почти 40 тыс. привитых подростков оформили карточку "еПоддержка", более 1 млн грн потратили на школьные принадлежности
13:50
Роналду продолжает думать о своем будущем, вскоре он проведет переговоры с агентом и МЮ
13:49
Защищая Петра Порошенко, мы защищаем демократию и себя в Украине, - Федина
13:33
В Украину прибыли еще 90 тонн американских боеприпасов
13:33
Подрывали машины украинских военных: в Луганской области обнаружили арсенал с боеприпасами оккупантов
13:31
Чехия планирует продолжить поставлять Украине оружие
13:13
Финляндия продлила карантинные ограничения на въезд в страну до 13 марта
13:09
Из Украины депортировали вора в законе из санкционного списка СНБО
12:55
"Дело Хизб ут-Тахрир": в РФ приговорили к 11 годам колонии строгого режима двух крымских татар
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV