Государство инвестирует в крупную термомодернизацию 140 млрд грн, – Минэкономики

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко, передает Укринформ.



"Государство планирует инвестировать 140 млрд грн. Эти средства будут направляться на целевые кредиты под 3% годовых органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям", - сказала Свириденко.



Она уточнила, что предоставлять кредиты будет ГУ "Украинская финансовая жилищная компания".



Отмечается, что первая волна термомодернизации в 2022 году охватит 6437 домов, которые были поданы в заявках местных властей. Среди мероприятий, запланированных в рамках программы: установка индивидуальных тепловых пунктов, утепление зданий, установка приборов учета.



Свириденко рассказала, что на первом этапе будут ремонтировать дома, построенные до 1990 года.



Ожидается, что жильцы этих домов на оплате коммунальных услуг в результате модернизации будут экономить 30-50%.

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