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OPINION

Государство – это стратегия, состоящая из массы деталей

1 мая, 2023 понедельник
12:07
Мнение

Из-за событий в Бахмуте пропустил две всеукраинские сенсации

Об отсутствии альтернатив любят говорить часто, причем те, кто наверху. Если бы спросить у Кравчука, Кучмы или Януковича, какая есть достойная их альтернатива, — ответ очевиден: нету! Даже если спросить не у них персонально, а у социологов / на полставки политтехнологов.

Внимательно прочитал информацию о совещании на самом высоком уровне. Безусловно, мы счастливы, что за ударными подразделениями закреплены доверенные лица. Интересно, руководствовались военным или политическим видением?

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Государство – это стратегия, состоящая из массы деталей. Тот, кто мыслит тактически, выиграть не способен. Особенно, если выиграть даже не стремится

Но есть две проблемы:

  • за все деньги мира нельзя решить проблему отсутствия F-16, украинского производства ракет/ударных БПЛА средней и большой дальности, РСЗО и т.д. Это политическая, а не бизнес-ответственность!
  • почему до сих пор закупка калиматоров, тепликов, ночников, дронов, транспорта – это исключительно проблема волонтеров? Почему государственным заказом не закуплено 10 000-100 000 Toyota 70 с последующим изготовлением на украинских мощностях в базе различного исполнения, БПЛА или полиэтиленовой облегченной брони или, в конце концов, элементарной формы с интегрированными наколенниками/подлокотниками, эластичными вставками, или шлемов.

Я уже даже не вспоминаю о рэбах, украинских "ланцетах", сетках и т.д.

Государство – это стратегия, состоящая из массы деталей. Тот, кто мыслит тактически, выиграть не способен. Особенно если выиграть даже не стремится.

Источник

Об авторе. Владимир Омелян, украинский дипломат, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019 гг. Политический эксперт

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