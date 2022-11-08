Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Конфискация и национализация являются двумя разными процедурами. Решение о конфискации имущества компаний в цивилизованных странах может принять только суд. Ни президент, ни Верховная Рада, или правительство такое решение не имеют права принимать. Национализация же предусматривает полную компенсацию за имущество компаний", - пояснил Кушнирук.

Экономист подчеркнул, что компенсацию за национализацию компаний должны заплатить из государственного бюджета

"Если мы говорим о национализации компаний, а президент именно об этом и сказал, то государство должно заплатить компенсацию за национализированное имущество компаний их владельцам. И тут уже возникает вопрос о том, действительно ли у нас сейчас есть на это средства. У нас есть чем сейчас заплатить владельцам компаний "Мотор Сич", Укрнафта, "АвтоКрАЗ"?! Возможно не сейчас, а после войны. Однако все равно вопрос в бюджетных средствах. К тому же аргумент о том, что мы используем эти предприятия для обеспечения обороноспособности страны, является очень непростым. Поскольку такие предприятия наиболее уязвимы к ракетным ударам", - добавил он.

7 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что активы компаний "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнефть" переданы в управление Министерства обороны

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb