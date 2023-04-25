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Государство должно восстановить утраченную отрасль протезирования, - нардеп Цымбалюк

25 апреля, 2023 вторник
18:45
Медицина

Михаил Цымбалюк, народный депутат Украины, отметил, что за предыдущие годы в Украине перестали работать государственные протезные заводы

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Михаил Цымбалюк отметил, что в Украине была утрачена отрасль протезирования.

"Протезирование – это отдельная и очень сложная тема, в которой государство задолжало. К сожалению, государство потеряло государственные протезные заводы, они были разрушены. А сейчас мы вынуждены обращаться к международным структурам и иностранным медицинским протезным предприятиям. Сложность заключается в том, что, когда протезирование происходит за границей, то потом иностранный протез нужно продолжать обслуживать. Соответственно, это сложно делать, если протез изготовлен за пределами нашего государства. Поэтому задача власти - восстановить нашу мощную отрасль протезирования", - подчеркнул народный депутат Украины.

Здоровье
Украина
помощь Украине
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