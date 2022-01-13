Государство должно развивать собственные энергоресурсы, чтобы производители не повышали цены на продукты, – экономист Новак
Экономист Андрей Новак считает, чтобы цены на продукты не росли, нужно снабжать производителей собственными дешевыми энергоресурсами
Об этом он заявил в эфире "Итоги" на Еспресо.TV.
"Надо, в первую очередь, наращивать собственное производство. Газа, электроэнергии и горючего, для того чтобы предлагать на рынок намного дешевле энергоресурсы собственного производства. Это должно делать государство, а не устанавливать цену на конечный потребительский продукт. Производитель не виноват, что у него такие дорогие энергоресурсы и возросла себестоимость. Он не может работать в минус, он вынужден поднимать цену. И здесь не нужно винить, ни торговцев, ни производителей", - сказал Новак.
По мнению экономиста, нельзя объяснять рост цен только мировой конъюнктурой.
"Собственный производитель у нас есть или нет? Вы его развиваете или нет? Вы даете ему стимулы или не даете? В конце-концов, хотя бы льготы дополнительные в кризисный период можно дать? Намного проще и легче махать руками, мы не виноваты – это мировая конъюнктура. Если да - то давайте свернем все наше производство и у нас - 100% импорт. А у нас 2/3 потребностей газа, например, мы обеспечиваем собственной добычей", - подытожил Новак.
- По данным Госстата, рост потребительских цен (инфляция) в Украине в 2021 году ускорился до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году.
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