Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Государству нужно начинать с разрыва договора с московским патриархатом, потому что и Киево-Печерская, и Святогорская, и Почаевская лавры, а также Корецкий монастырь являются государственными заповедниками. Соответственно, помещение этих монастырей является государственной собственностью, а московский патриархат является лишь пользователем. Кстати, не только московский патриархат может заключать подобные договоры, такие договоры есть в православной и римско-католической, греко-католической церквях Украины. Но так произошло в политической ситуации, что во времена позднего Кучмы московский патриархат выходил в лидеры по использованию государственного имущества", - прокомментировал религиовед.



Андрей Ковалев отметил, что религиозная организация Братия Киево-Печерской лавры, возглавляемая пресловутым Пашей Мерседесом или митрополитом Павлом Лебедем, уже десятками лет системно нарушает соглашение о пользовании этими помещениями.



"С 1994 года Павел Лебедь возглавил эту религиозную организацию в Киево-Печерской лавре и взял под контроль сначала часть корпусов, а с годами создавал подпольную империю. То есть Киево-Печерская лавра, по словам православных греков, стала крупнейшим гипермаркетом православного мира, корпусах Киево-Печерской лавры создавались гостиницы, подпольные игровые заведения, магазины и рестораны, где Павел Мерседес проводил свой бизнес и уклонялся от налогов десятками лет, из тех денег, которые он зарабатывал на лавре, затем коррумпировал украинских чиновников, которые закрывали глаза на него. преступления и вседозволенность", - объяснил Ковалев.

13 ноября стало известно, что в одном из храмов Киево-Печерской лавры во время службы славится страна-агрессор. Этот факт проверяли центральные органы власти и правоохранители

Впоследствии наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) признал, что в одном из храмов обители прихожане пели песню о России.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту происшествия в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"

22 ноября Служба безопасности Украины проводила обыски в Киево-Печерской лавре

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