Государство должно давать гарантии инвесторам, а не продолжать давление на бизнес, – предприниматель Жеваго
Предприниматель и меценат Константин Жеваго убежден, что государство должно создавать все возможности для того, чтобы бизнес работал, а не покидал страну и заканчивал финансирование различных инвестиционных проектов.
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Инвестиции в Украину будут поступать, если государство даст заверение цивилизованно относиться к бизнесу. Однако этого мало. В наших условиях многое зависит и от иностранных партнеров. На всех конференциях по восстановлению Украины, которые проходили в разных местах, наше государство и иностранные партнеры предоставляли гарантии инвесторам. В частности, об этом заявили Великобритания, Франция, США, Швейцария и ряд других государств. Это, безусловно, все то, что нужно для того, чтобы инвесторы не боялись вкладывать средства в нашу страну", - пояснил Жеваго.
Предприниматель объяснил, при каких условиях иностранные инвесторы будут заинтересованы в финансировании различных проектов в Украине.
"Инвестиционные проекты для Украины нужны для того, чтобы дальше развивать нашу экономику, сферу безопасности и инфраструктуру. Это все необходимо для того, чтобы выиграть войну с РФ. Все это мы можем сделать только в двух условиях. Во-первых, государство должно создавать все возможности для того, чтобы бизнес работал, а не покидал страну и заканчивал финансировать различные проекты из-за криминального и коррупционного давления. Во-вторых, наши партнеры должны предоставить гарантии инвестициям, поскольку это они обещали", - добавил он.
- 27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что украинский бизнес обдумывает его предложение определить, какой именно единый орган государственной власти будет заниматься проверкой предпринимательской деятельности на период военного положения.
Константин Жеваго является родственником конечного владельца бенефициарного телеканала "Эспрессо"
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