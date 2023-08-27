Государство должно давать гарантии инвесторам, а не продолжать давление на бизнес, – предприниматель Жеваго

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Инвестиции в Украину будут поступать, если государство даст заверение цивилизованно относиться к бизнесу. Однако этого мало. В наших условиях многое зависит и от иностранных партнеров. На всех конференциях по восстановлению Украины, которые проходили в разных местах, наше государство и иностранные партнеры предоставляли гарантии инвесторам. В частности, об этом заявили Великобритания, Франция, США, Швейцария и ряд других государств. Это, безусловно, все то, что нужно для того, чтобы инвесторы не боялись вкладывать средства в нашу страну", - пояснил Жеваго.

Предприниматель объяснил, при каких условиях иностранные инвесторы будут заинтересованы в финансировании различных проектов в Украине.

"Инвестиционные проекты для Украины нужны для того, чтобы дальше развивать нашу экономику, сферу безопасности и инфраструктуру. Это все необходимо для того, чтобы выиграть войну с РФ. Все это мы можем сделать только в двух условиях. Во-первых, государство должно создавать все возможности для того, чтобы бизнес работал, а не покидал страну и заканчивал финансировать различные проекты из-за криминального и коррупционного давления. Во-вторых, наши партнеры должны предоставить гарантии инвестициям, поскольку это они обещали", - добавил он.

27 августа президент Владимир Зеленский заявил, что украинский бизнес обдумывает его предложение определить, какой именно единый орган государственной власти будет заниматься проверкой предпринимательской деятельности на период военного положения.