Государство должно бойцам ООС более 2 млрд грн, в общем Минобороны не хватает более 7 млрд грн, - заместитель министра

Об этом заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заместитель министра обороны Александр Носов, передает Еспресо.TV.



"Относительно денежного вознаграждения за сентябрь месяц - оно выплачено на 100%. Что касается награды за участие в боевых действиях в зоне выполнения Объединенных сил, оно выполнена полностью за август. На сегодня мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2 млрд 100 млн грн. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год", - сказал Носов.



По словам заместителя министра, в целом Минобороны не хватает более 7 млрд грн.



"В целом у нас есть недостаток в деньгах в министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн", - сказал Носов.



Замминистра пояснил, что сейчас для осуществления выплат военнослужащим приходится уменьшать расходы по другим направлениям.



"Чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупки топлива и на выплате премий высшему руководящему составу министерства обороны", - добавил Носов.

Напомним, ранее главком ВСУ Залужный заявил, что Минфин заверил Минобороны в готовности погасить задолженность перед военными .