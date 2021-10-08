Государство должно бойцам ООС более 2 млрд грн, в общем Минобороны не хватает более 7 млрд грн, - заместитель министра
Государство задолжало военнослужащим, выполняющим задачи в районе Операции объединенных сил, единовременные вознаграждения на сумму 2,1 млрд грн
Об этом заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заместитель министра обороны Александр Носов, передает Еспресо.TV.
"Относительно денежного вознаграждения за сентябрь месяц - оно выплачено на 100%. Что касается награды за участие в боевых действиях в зоне выполнения Объединенных сил, оно выполнена полностью за август. На сегодня мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2 млрд 100 млн грн. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021 год", - сказал Носов.
По словам заместителя министра, в целом Минобороны не хватает более 7 млрд грн.
"В целом у нас есть недостаток в деньгах в министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн", - сказал Носов.
Замминистра пояснил, что сейчас для осуществления выплат военнослужащим приходится уменьшать расходы по другим направлениям.
"Чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупки топлива и на выплате премий высшему руководящему составу министерства обороны", - добавил Носов.
- Напомним, ранее главком ВСУ Залужный заявил, что Минфин заверил Минобороны в готовности погасить задолженность перед военными .
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