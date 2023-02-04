Государство даже во время войны стало большим шоу
Людей хотят убедить в том, что Зеленский изменился
А не подскажете, чем закончились обыски в канторах РПЦ КГБ РФ, где по заявлениям "ответственных органов" найдена куча доказательств, а один дед в сарафане даже застукан с поличным в процессе сексуального развращения несовершеннолетнего?
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Просто интересно ли прислуга и люди-навоз дальше восторгаются исторической ролью Владимира Александровича, закрывшего РПЦ КГБ РФ? Пишут ли сотни платных постов, что Зеленский осознал, что он это сделал?
Что нет? Неслышно?
Странно... Чего это?
Изменилось лишь то, что государство, даже во время войны ставшее большим шоу, карнавалом лжи и киношных постановок ради введения в заблуждение людей, которые все еще хотят верить
Потому что сегодня я вижу аналогичное фото с аналогичным стариком, только без сарафана. И снова прислуга и люди-навоз пытаются породить у других людей, честных, адекватных, желающих перемен, надежды и надежды на лучшее, на то, что Зеленский что-то осознал и изменился.
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Но изменилось только то, что государство, даже во время войны ставшее большим шоу, карнавалом лжи и киношных постановок ради введения в заблуждение людей, которые все еще хотят верить.
Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.
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