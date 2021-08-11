Государство будет возмещать малым фермерам 4,7 тыс. грн за гектар утраченных посевов
Кабинет министров утвердил порядок возмещения средств, выплачиваемых фермерам, которые потеряли свои посевы
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Правительство утвердило порядок возмещения средств, выплачиваемых фермерам, которые потеряли свои посевы. За 1 гектар полностью утраченных посевов будем выплачивать 4700 грн", - написал Шмыгаль.
Однако, по его словам, возмещение нельзя будет получить на более чем 50 гектаров одного хозяйства.
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