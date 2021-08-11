Государство будет возмещать малым фермерам 4,7 тыс. грн за гектар утраченных посевов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.



"Правительство утвердило порядок возмещения средств, выплачиваемых фермерам, которые потеряли свои посевы. За 1 гектар полностью утраченных посевов будем выплачивать 4700 грн", - написал Шмыгаль.



Однако, по его словам, возмещение нельзя будет получить на более чем 50 гектаров одного хозяйства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb