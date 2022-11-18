Государство будет финансировать размещение ВПЛ в санаториях
Правительство поддержало предложение Минреинтеграции об обеспечении граждан, которые эвакуировались из районов активных боевых действий, жильем в санаторных учреждениях за счет госбюджета
Об этом сообщает в Telegram Минреинтеграции.
Кабмин принял распоряжение о выделении бюджетных средств на размещение внутренне перемещенных лиц в санаториях Минздрава и Минсоцполитики. Список учреждений будет утвержден соответствующими ведомствами.
"Временное пребывание в указанных заведениях предполагает создание надлежащих условий для жизни и обеспечения эвакуированных лиц наиболее необходимым (продовольственные нужды, санитарные условия и т. п.)", - сообщает Минреинтеграции.
- Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за время полномасштабной войны переселенцам выплатили более 42 млрд грн помощи.
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