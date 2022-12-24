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Государство автоматически продолжит выплачивать ВПЛ пособие на жительство в 2023 году

24 декабря, 2022 суббота
04:38
война с Россией

Внутри перемещенные лица в 2023 году автоматически продолжат получать помощь на жительство

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"В течение недели на горячую линию Минреинтеграции обратилось много внутренних переселенцев, которые обеспокоены, что после Нового года им прекратят выплачивать пособие. Объясняем: с 1 января 2023 автоматическое начисление помощи на проживание внутренне перемещенным лицам будет продолжено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 декабря состоялось совещание, посвященное соблюдению прав внутренних переселенцев. На совещании вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об отсутствии потребности в обращениях для возобновления выплат.

"Хочу успокоить всех переселенцев: не нужно после 1 января обращаться в органы соцзащиты или ЦНАПы для возобновления выплат. Вы по-прежнему будете получать помощь от государства", - уточнила она.

Отмечается, что подтверждать материальное состояние для получения помощи внутренним переселенцам тоже не нужно, ведь она бессрочна и не зависит от полученного дохода.

В Минреинтеграции пояснили, что упомянутые выплаты являются отдельным видом пособия, назначаемым с месяца обращения без окончательной даты его прекращения. Поэтому помощь на проживание должна и дальше выплачиваться всем внутренним переселенцам без исключения.

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Общество
беженцы из Украины
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