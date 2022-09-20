Об этом свидетельствуют итоги мониторинга "FreeДома" за август, проведенного изданием Детектор медиа.

Чаще всего из всех депутатов – пять раз – в эфире появлялся "слуга народа" Федор Вениславский. Трижды в эфире побывали Егор Чернев и Юрий Камельчук, известный как завсегдатай каналов Медведчука и противник вакцинации. По два раза в эфире были Евгения Кравчук и Александр Мережко, по разу Виталий Безгин, Денис Маслов, Дмитрий Соломчук, Мария Мезенцева и Олег Дунда.

Как пишет издание, из всех находившихся в эфире нардепов в топ чаще всего приглашенных гостей вошел только Федор Вениславский. Как и в июле, топ наиболее часто приглашаемых гостей возглавил военный эксперт Олег Жданов (22 разговора), вслед за ним идут лидер августовского топа "Единых новостей" спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк и военный эксперт Александр Коваленко.

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Популярны также политкомментатор Владимир Фесенко, херсонский политик Сергей Хлань и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, рассказывающие в эфире о ситуации в Херсонской области и Мариуполе.

12 раз появлялась в эфире марафона россиянка Ольга Курносова – аналитик и журналистка. В топе также российские политики Илья Пономарев, Дмитрий и Геннадий Гудковы, украинские эксперты Игорь Романенко, Виктор Ягун и другие. 69% приглашенных в эфир гостей представляли Украину, 20% – Россию.

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