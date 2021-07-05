Государственный телеканал "Дом" показал карту с "российским" Крымом

Об этом в Telegram сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко и журналист Тарас Березовец в Facebook .

"На телеканале "ДОМ" публикуют карту РФ с оккупированным Крымом как частью России. Канал финансируется из украинского бюджета, а его открытием так хвастался Зеленский ", - написал Гончаренко.

Журналист Березовец также заметил карту с оккупированным Крымом в составе РФ на ТВ и отметил, что телеканал обходится налогоплательщикам Украины в 1 млн грн в день.

"Между тем, на украинском государственном телеканале "Дом" Крым обозначили частью РФ. Напоминаю, канал "Дом" обходится налогоплательщикам Украины в 1 млн грн в день. Это далеко не первый скандал с каналом, возглавляемым Алексеем Мацукой", - отметил Березовец.



В свою очередь, на телеканале отреагировали на ситуацию с картой.

"В связи с ситуацией сообщений о графическом изображении в эфире телеканала "Дом", где присутствует карта России с Крымом. Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала", - говорится в сообщении.

Как отмечает телеканал, все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" "имеют утвержденную каналом графическую заставку - карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковых заставки выясняются Службой внутренней безопасности ".

Также канал проводит служебную проверку "из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно".

Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновник установлен.

"Крым - это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся в службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования ", - добавляет пресс-служба телеканала.

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