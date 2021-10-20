Государственный ПриватБанк в январе-сентябре получил 21,2 млрд грн чистой прибыли

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.



Согласно сообщению, ПриватБанк получил по итогам 9 месяцев 2021 года прибыль в размере 21,2 млрд грн, что почти соответствует показателю прибыли за аналогичный период прошлого года - 21,3 млрд грн.



Отмечается, что рост кредитного портфеля банка за отчетный период составил 19% благодаря оживлению деловой активности в Украине и взвешенной политике риск-менеджмента. В то же время объемы размещенных в банке средств клиентов остаются стабильными, даже в условиях значительного снижения ставок по депозитам на рынке.



В пресс-службе добавили, что операционная прибыль ПриватБанка за девять месяцев вырос на 9 млрд грн за счет развития бизнеса и контроля за расходами.



В то же время макрофакторы, которые обусловливают колебания стоимости портфеля государственных ценных бумаг, в 2021 году негативно повлияли на результат ПриватБанка, уменьшив его прибыль на 6,7 млрд грн.

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