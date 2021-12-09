Государственный концерн "Укроборонпром" стал акционерным обществом

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Кабинет Министров Украины в рамках имплементации реформы оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности принял историческое решение - превращение ГК "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал реорганизацию его 43 стратегических предприятий-участников в хозяйственные общества, которые будут находиться под 100% контролем государства" , – говорится в сообщении.

Все акции АО будут принадлежать государству. В пресс-службе пояснили, что такое изменение поможет преодолеть технологический разрыв между государственным сектором украинского оборонно-промышленного комплекса и мировыми оборонными компаниями, в частности:

внедрение модели корпоративного управления на предприятиях согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление;

трансфер новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины;

создание совместных проектов, программ и предприятий с зарубежными партнерами стран-партнеров, что откроет новые возможности для предприятий ОПК Украины;

привлечение инвестиций, в том числе иностранных, в целях модернизации производства и внедрения инноваций.

Также в пресс-службе Укроборонпрома напомнили, что 1 октября 2021 года президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины №1630-ІХ "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности". Его цель – повысить обороноспособность, экономическую безопасность и защиту интересов Украины через внедрение корпоративной модели управления на предприятиях государственного оборонно-промышленного комплекса.