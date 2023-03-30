Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Кремль выдает желаемое за действительное. Даже российские экономисты говорят, что для российской экономики, чтобы она реально не начала тонуть, времени осталось до конца этого года. Потому что кошелек, которым Путин кичился несколько лет подряд, называя цифры в $500 млрд, сегодня насчитывает $150 млрд. Но эти цифры тоже преувеличены", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, государственный бюджет России начинает трещать по швам.

"Если принять во внимание, что государственный бюджет России начинает трещать по швам, потому что поступления от нефти и газа упали вдвое, то понятно, что до конца года в бюджете РФ будет дыра, которую уже нечем будет закрывать", - добавил Огрызко.