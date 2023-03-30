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Государственный бюджет России начинает трещать по швам, - дипломат Огрызко

30 мартa, 2023 четверг
08:10
война с Россией

Дипломат, министр иностранных дел Украины 2007–2009 гг. Владимир Огрызко считает, что до конца года в бюджете РФ будет дыра, которую уже нечем будет закрывать

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Кремль выдает желаемое за действительное. Даже российские экономисты говорят, что для российской экономики, чтобы она реально не начала тонуть, времени осталось до конца этого года. Потому что кошелек, которым Путин кичился несколько лет подряд, называя цифры в $500 млрд, сегодня насчитывает $150 млрд. Но эти цифры тоже преувеличены", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, государственный бюджет России начинает трещать по швам.

"Если принять во внимание, что государственный бюджет России начинает трещать по швам, потому что поступления от нефти и газа упали вдвое, то понятно, что до конца года в бюджете РФ будет дыра, которую уже нечем будет закрывать", - добавил Огрызко.

  • 8 июля 2022 г. правоохранители наложили арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, бенефициарами которых являются российские корпорации - нефтегазовая компания "Роснефть", государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и газодобывающая и распределительная монополия "Газпром".
  • 2 августа 2022 года Великобритания расширила санкции против России, добавив двух экс-менеджеров Роснефти.
  • 9 марта США получили ордер на арест самолета Boeing, принадлежащего российской компании "Роснефть". Стоимость аппарата – более $25 млн.
  • The Wall Street Journal сообщает, что в результате войны и введенных санкций экономика России начинает терпеть крах.
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