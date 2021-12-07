Государственный бюджет на 2022 год - ксерокопия предыдущего, правительство искусственно раздувает доходную часть, - Новак

Об этом Новак сказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Я так понимаю, что правительство рассчитывает на определенный кумулятивный эффект от более высоких темпов роста экономики и, возможно, от доходов от приватизации. Ведь большая приватизация в этом году так и не состоялась, кроме двух объектов, а все остальные объекты большой приватизации, я так понимаю, переносятся на следующий год. И так суммарно правительство рассчитывает на дополнительные 55 млрд грн, которые появились между первым и вторым чтением принятия государственного бюджета на 2022 год. Но здесь нужно говорить больше о самой структуре бюджета, ведь структурно принятый бюджет 2022 года - это полная ксерокопия нынешнего бюджета, как и прошлогоднего. То есть структура доходной части, структура расходной части, соотношение между доходной и расходной частями - практически неизменные. То есть структурно можно было взять бюджет этого года и ничего не менять", - отметил Новак.



По мнению экономиста, бюджет в следующем году формировали так: взяли бюджет на 2021 год, добавили к каждой статье примерный показатель инфляции - около 11%, и так получился проект бюджета на следующий год, который в итоге уже стал законом. То есть правительство пошло по пути наименьшего сопротивления - структурно ничего не изменено. А это значит, что экономические результаты в следующем году будут такими же, как и в этом.



"Единственное, что удивляет в госбюджете-2022, что правительство само закладывает серьезную девальвацию гривни, которая от сегодняшнего рыночного курса составляет почти 2 грн, что очень существенно. Больше всего интересует, почему так, ведь сейчас нет никаких экономических, финансовых причин для девальвации гривни. Тем не менее правительство ее закладывает и тем самым увеличивает доходную часть бюджета.То есть разными такими методами и манипуляциями правительство пытается надуть доходную часть госбюджета на 2022 год. Но в процессе финансового года такое искусственное надувание оборачивается тем, что реальный дефицит бюджета становится больше, и снова наше правительство по всему миру просит денег", - сказал Новак.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb