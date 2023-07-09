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OPINION

Государственные террористы Вагнера как тест реакции Запада

Орест Сохар
9 июля, 2023 воскресенье
14:04
Мнение

Путин дал показания для новой Гааги. Запад пропускает их мимо ушей. Что не так со слухом?

Одним росчерком пера Белый дом может лишить Московию статуса суверенного государства, после чего международные суды получат основания распилить РФ на мелкие кусочки через многочисленные иски. Но вместо ускорения демонтажа российской империи  юридическим инвентарем, Запад придирчиво всматривается в планы украинского контрнаступления.

Недавно бункерный притворялся Тарасом Бульбой с его знаменитым "я тебя породил, я тебя и убью": под камеры он признался, что российское государство полностью обеспечивало террористическую ЧВК Вагнера из своей казны.

Содержание боевых зеков с мая 2022-го по май 2023 года обошлось казне 276 млрд руб, или $4 млрд. В эту сумму входит прямое финансирование наемников (86 млрд руб), страховые выплаты (110 млрд руб), доход от питания армии структурами Пригожина (80 млрд руб).

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Это вдвое больше, чем Кремль потратил в прошлом году на культуру, в четыре раза больше, чем на спорт.

Черный рот Кремля Дмитрий Киселев изображает масштабы наемной империи другими цифрами: на счета только одной пригожинской компании "Конкорд" за время существования накапало от режима 1703 млрд руб (свыше $25,3 млрд), и эта сумма превышает годовые расходы на всю медицину в государстве, а также на образование. Вот таким нехитрым способом мы получаем ответ на вопрос, почему культ зека в Московии значительно популярнее, чем здоровый образ жизни или образованность.

Кремль признался в создании транснациональной террористической группировки… что дальше?

В Европе все сложно. На уровне ЕС нет правовой базы признания стран террористическими. Уже более десяти стран и организаций признали РФ государством — спонсором терроризма: ПАСЕ, парламентская ассамблея НАТО, Европарламент, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Нидерланды, Словакия. Но у всех этих революций есть один недостаток: они политические и не имеют реальных правовых последствий. ЕС со своей фантомной любовью к РФ не торопится готовить необходимое законодательство.

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В США еще сложнее. С одной стороны, все эти европейские резолюции обычно принимаются с одной целью — политического и общественного давления на Белый дом, у которого уже существует безотказный инструмент — признание государства спонсором терроризма: получив подобный статус страна фактически теряет свою субъектность: ограничиваются ее дипломатические отношения, блокируются финансовые рынки и международные финансовые операции, государственные и частные активы за пределами самой страны замораживаются и могут быть конфискованы через суды. С другой стороны, Uncle Sam не очень спешит воспользоваться законодательной кувалдой, чтобы прихлопнуть это путинское гнездо. Даже ЧВК Вагнера не получила статус "иностранной террористической организации", а стала всего лишь транснациональной преступной организацией, что ниже.

Объяснений здесь может быть много, но все они сводятся к простому: заострять отношения с ядерным государством не хотят даже США. И неважно, что само государство уже на ладан дышит.

Желание США и Европы решать "проблему Путина" преимущественно руками Украины вполне понятно. Однако при этом наши западные партнеры знают гораздо более короткий путь к общей победе, но пока не пользуются им. По крайней мере, пока не очень заметно.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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