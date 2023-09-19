Государственные реестры и услуги на новом уровне: в Украине запустили Дия.Engine
Украина создала платформу Дия.Engine, являющуюся новым шагом к цифровой трансформации. Благодаря ей власти могут быстро и удобно разрабатывать реестры, услуги и базы данных
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров .
Платформа Дия.Engine позволяет органам власти легко и быстро создавать реестры, автоматизировать услуги и базы данных. Благодаря этому государство сможет экономить миллионы гривен, улучшать безопасность и качество услуг для граждан.
По данным министра, у Украины много устаревших и ненадежных баз данных и систем, подверженных киберугрозам. Некоторые даже не цифровые, а бумажные или электронные таблицы. Чтобы стать настоящим цифровым государством, нужно их обновить и трансформировать.
С этой целью была создана платформа Дия.Engine, на которой уже разработано 50 реестров, помогающих украинцам. Один из них - Реестр поврежденного и разрушенного имущества, способствующего запуску услуги есть Восстановление в Дии. Благодаря этому сервису можно получить компенсацию за уничтоженное имущество из-за конфликта на востоке.
Сообщается, что платформа Дия.Engine очень проста в использовании. Для создания реестров и услуг не требуется большого опыта или высокой квалификации. Федоров подчеркнул, что уже 70 разработчиков научились работать с платформой и создают новые и лучшие цифровые сервисы для граждан.
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